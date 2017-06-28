"مراسلون بلا حدود" تنتقد طلب إغلاق الجزيرة

انتقد مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي ومنظمة مراسون بلا حدود المطالبات بإغلاق قنوات الجزيرة.

وقال مقرر الأمم المتحدة الخاص لحرية الرأي والتعبير ديفيد كاي في بيان إن الإجراء ضربة ضد التعددية الإعلامية في الشرق الأوسط.

وقال في بيان إن "هذا الطلب يمثل تهديدا خطيرا لحرية الإعلام إذا اتخذت الدول، تحت ذريعة أزمة سياسية، إجراءات لفرض إغلاق الجزيرة".

وأضاف البيان "أدعو المجتمع الدولي إلى حث هذه الحكومات على التخلي عن هذا المطلب ضد قطر ومقاومة اتخاذ خطوات لفرض رقابة على الإعلام في أراضيها وعبر المنطقة وتشجيع دعم الإعلام المستقل في الشرق الأوسط".

وفي بيان منفصل، قالت منظمة مراسلون بلا حدود إنها منزعجة من المطلب ووصفته بأنه "ابتزاز غير مقبول".

وقالت ألكسندرا الخازن رئيسة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة "هذا الضغط والابتزاز يكشف عن رغبة واضحة من دول خليجية معينة في الرقابة على الإعلام القطري ويمثل هجوما خطيرا على الحرية والتعددية الصحفية وعلى حق الاطلاع على المعلومات في المنطقة".