مباحثات قطرية أميركية في واشنطن

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون حول الأزمة الخليجية

وقال وزير الخارجية القطري إن قطر على أتم الاستعداد للتفاوض مع دول الحصار إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، وإذا كانت تمتلك الأدلة التي تدعم فيها ما تعتبره مطالب.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك اتفاقا مع واشنطن على أنّ المطالب التي تُقدّم لقطر يجب أن تكون عقلانية، وأن ما تم تقديمه لها هي ادعاءات يجب أن يتم دعمها بأدلة ثم يمكن النظر في أي مطالب على أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وأن كل ما دون ذلك مرفوض.

ويتوقع أن يلتقي الوزير الأميركي الليلة مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ويتبعه بعد ذلك بساعات لقاء ثلاثي يضم تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة والسفير الكويتي لدى واشنطن.

وتأتي المباحثات وسط دعوات دولية لحل الأزمة وكان الوزير الأميركي أصدر تصريحات قال فيها إن بعض المطالب التي قدمتها دول الحصار سيكون صعبا جدا أن تنفذها قطر، لكنه أردف أن هناك مجالات مهمة توفر أساسا لحوار مستمر يؤدي إلى حل.

وحض الوزير تيلرسون الدول الخليجية على الجلوس معا ومواصلة المحادثات، كما قال في تصريح سابق إن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها يكونون في وضع أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد متفق عليه هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف.