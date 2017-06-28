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سياسة

مباحثات قطرية أميركية في واشنطن

وزير الخارجية الأميريكي يستقبل نظيره القطري
وزير الخارجية الأميريكي يستقبل نظيره القطري
27/6/2017

أجرى وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مباحثات في واشنطن مع نظيره الأميركي ريكس تيلرسون حول الأزمة الخليجية

وقال وزير الخارجية القطري إن قطر على أتم الاستعداد للتفاوض مع دول الحصار إذا كانت لديها الرغبة الحقيقية في التفاوض، وإذا كانت تمتلك الأدلة التي تدعم فيها ما تعتبره مطالب.

وأكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن هناك اتفاقا مع واشنطن على أنّ المطالب التي تُقدّم لقطر يجب أن تكون عقلانية، وأن ما تم تقديمه لها هي ادعاءات يجب أن يتم دعمها بأدلة ثم يمكن النظر في أي مطالب على أن تكون واقعية وقابلة للتنفيذ، وأن كل ما دون ذلك مرفوض.

ويتوقع أن يلتقي الوزير الأميركي الليلة مع وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، ويتبعه بعد ذلك بساعات لقاء ثلاثي يضم تيلرسون والأمين العام للأمم المتحدة والسفير الكويتي لدى واشنطن.

وتأتي المباحثات وسط دعوات دولية لحل الأزمة وكان الوزير الأميركي أصدر تصريحات قال فيها إن بعض المطالب التي قدمتها دول الحصار سيكون صعبا جدا أن تنفذها قطر، لكنه أردف أن هناك مجالات مهمة توفر أساسا لحوار مستمر يؤدي إلى حل.

وحض الوزير تيلرسون الدول الخليجية على الجلوس معا ومواصلة المحادثات، كما قال في تصريح سابق إن حلفاء الولايات المتحدة وشركاءها يكونون في وضع أقوى عندما يعملون معا من أجل هدف واحد متفق عليه هو وقف الإرهاب ومكافحة التطرف.

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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