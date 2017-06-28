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شاهد: لحظة انتشال جثث 24 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

28/6/2017

انتشل متطوعو الهلال الأحمر، جثث 24 مهاجرًا، الثلاثاء، قبالة سواحل ضاحية شرق العاصمة الليبية طرابلس، حيث تم إنقاذ واسع النطاق في البحر الأبيض المتوسط.

وقال سكان منطقة تاجورة إن عمليات البحث عن الجثث بدأت في نهاية الأسبوع الماضي، وقال مسؤول حرس السواحل المحلي، إن العديد من الجثث كانوا ملتهمين جزئيًا من قبل الكلاب الضالة.

ومن المتوقع أن يزداد عدد القتلى بسبب استخدام الزوارق الواهية لنقل المهاجرين والتي تزيد عن حمولتها عادة بأكثر من 100 شخص.

ولقى ثلاثة مهاجرين مصرعهم في البحر المتوسط ليلة الاثنين، وفقا لما ذكرته مجموعة مساعدات ألمانية خلال عمليات الإنقاذ التي تقودها إيطاليا حيث تم سحب آلاف آخرين إلى أماكن آمنة.

وذكر متحدث باسم حرس السواحل الإيطالي أن حوالى 5 آلاف مهاجر تم استعادتهم قبالة السواحل الليبية عن طريق خدمات الطوارئ والبحرية الايطالية ومجموعات المساعدات والقوارب الخاصة يوم الاثنين، وأن عمليات الانقاذ استمرت، الثلاثاء.

المصدر : رويترز
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