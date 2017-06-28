شاهد: لحظة إجلاء ركاب قطار أنفاق مظلم انحرف عن مساره بنيويورك

أصيب 36 شخصا بجروح طفيفة، الثلاثاء، لدى خروج عربتي قطار مترو أنفاق عن مسارهما قبيل وصولهما إلى محطة في حي هارلم في نيويورك، حسبما أعلنت فرق الاطفاء.

وقال متحدث باسم فرق الإطفاء إن الحادث الذي وقع قرابة منتصف النهار على الخط "إيه" قد أدى إلى احتجاز مئات الاشخاص لأكثر من ساعة في أنفاق المترو المظلمة بين المحطتين رقم 135 و125.

وأضاف أن الحادث استدعى نقل 36 شخصًا إلى مستشفيات الحي، وجميعهم إصاباتهم طفيفة، موضحًا أن الأمر استلزم ما بين الساعة والساعة والنصف حتى تمكن الجميع من الصعود إلى السطح.

ولم يتضح في الحال سبب الحادث الذي أدى الى ارتباك حركة المترو لساعات عديدة، وأكدت شركة "إم تي إيه" المشغلة لوسائل النقل المشترك في نيويورك أن هناك تحقيقًا جاريًا لمعرفة ملابسات الحاث.

بينما قال مسؤولو هيئة النقل في نيويورك إن قطارًا قام بتوقف طارئ، ما أدى إلى تلف المسارات ومفاتيح الإشارة والجدار المجاور للقطار.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" أنه كانت هناك تقارير عن انبعاث دخان، بيد أن مسؤولي هيئة النقل قالوا إن الدخان سببه شرارات تولدت جراء عندما توقف القطار فجأة.

وتتعرض هيئة النقل لانتقادات حادة من جانب مستخدمي المترو بسبب تزايد تأخر حركة القطارات.

وفي نيسان/ أبريل، تسبب انقطاع التيار الكهربائي تكدس القطارات في جميع أنحاء مدينة نيويورك وأغلقت محطة مانهاتن الرئيسية لمدة 12 ساعة.

وذكرت صحيفة " نيويورك تايمز" أنه تم تسجيل أكثر من 60 ألف حالة تأخر في حركة القطارات في يانير/كانون ثاني وحده.