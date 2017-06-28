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سياسة|إسرائيل

شاهد: قناديل بحر تهدد بإغلاق محطة كهرباء رئيسية في إسرائيل

28/6/2017

قال كبير المهندسين في محطة كهرباء رئيسية في إسرائيل، إن قطعانًا من قناديل البحر، جرفتها الأمواج من البحر المتوسط، هددت، الثلاثاء، بإغلاق المحطة في أيام الصيف الحارة.

وتستخدم محطة كهرباء أوروت رابين، التي تعمل بالفحم وتقع شمالي تل أبيب قرب مدينة الخضيرة الساحلية، مياه البحر في أنظمة التبريد بها.

وأضاف أن قناديل البحر تُسحب في نظام تبريد المحطة كل صيف تقريبا مهددًا بإغلاق محركات التبريد التي تعمل بالماء (توربينات المحطة) لكن العمال نجحوا في إنقاذ المحركات والتخلص من ذلك الحيوان الهلامي.

وأردف أنه يتم التخلص من الحيوان، الذي ينتمي لفصيلة الرخويات، في منشأة مخلفات تخضع لإشراف وزارة البيئة الإسرائيلية.

المصدر : رويترز
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