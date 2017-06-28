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سياسة

شاهد: إقامة منطقة عازلة في غزة على حدود مصر

منطقة أمنية عازلة داخل غزة على الحدود مع مصر
منطقة أمنية عازلة داخل غزة على الحدود مع مصر
28/6/2017

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة الشروع في إقامة منطقة أمنية عازلة على الحدود مع مصر بعمق 100 متر.

وقالت الوزارة إن الخطوة تأتي "ضمن خطة لزيادة الضبط والسيطرة وتعزيز الحالة الأمنية على الحدود الجنوبية للقطاع".

وتشمل "المرحلة الأولى من الإجراءات تعبيد وتسوية الطريق على الشريط الحدودي الجنوبي بطول 12 كيلو مترا، إلى جانب نشر منظومة مراقبة بالكاميرات وأبراج مراقبة، فضلاً عن تركيب شبكة إنارة كاملة على طول الحدود".

ونقل بيان لوزارة الداخلية عن وكيل الوزارة اللواء توفيق أبو نعيم قوله إن هذه الإجراءات تأتي في سياق نتائج الزيارة الأخيرة للوفد الأمني إلى مصر والتفاهمات التي تمت في هذا الإطار الشهر الجاري.

وذكر أبو نعيم أنه يجري حالياً العمل على إنشاء منطقة عازلة على الحدود بعمق 100 متر داخل الأراضي الفلسطينية "بحيث تصبح منطقة عسكرية مغلقة وذلك من أجل تسهيل مراقبة الحدود ومنع تهريب المخدرات وتسلل المطلوبين، لافتاً أنه "سيتم تذليل العقبات والعوائق في هذا الإطار".

وأكد أبو نعيم أن الإجراءات "مستمرة من أجل تحقيق السيطرة التامة على الحدود الجنوبية ومنع التسلل والتهريب بشكل كامل".

وقال إن الأمن القومي المصري هو أمن قومي فلسطيني "ولا يمكن أن نسمح بأي تهديد للحالة الأمنية المستقرة على الحدود الجنوبية".

وكان وفد من حماس يترأسه رئيس مكبتها السياسي في غزة يحيى السنوار ويضم في عضويته أبو نعيم زار مصر بداية الشهر الجاري لمدة تسعة أيام وأجرى مباحثات بشأن زيادة ضبط الحدود المشتركة بين القطاع ومصر.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية
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