سفير إماراتي: ندرس فرض عقوبات جديدة على قطر

قال سفير الإمارات لدى روسيا عمر غباش إن دول الحصار تبحث فرض عقوبات اقتصادية جديدة على دولة قطر.

وتأتي تلك التصريحات في سياق تصعيد جديد من قبل الدول الثلاث بعد تقديمها قائمة "مطالب" وصفتها الدوحة بأنها ليس سوى ادعاءات.

وأضاف غباش -في مقابلة أجرتها معه صحيفة الغارديان في لندن ونشرتها اليوم الأربعاء- أن أحد الاحتمالات المطروحة هو وضع الشركاء التجاريين لدول الحصار أمام خيارين: إما العمل مع هذه الدول أو مع قطر. وقالت الصحيفة البريطانية إن التهديد بعقوبات اقتصادية إضافية هو أحدث تصعيد من قبل الدول الثلاث المحاصِرة لقطر.

وتابع الدبلوماسي الإماراتي أن طرد قطر من مجلس التعاون الخليجي ليس فقط العقوبة الوحيدة المتاحة، وقال إنه في حال رفضت الدوحة قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فإن ذلك يعني الفراق بين الدول الخليجية الثلاث وقطر، وأن هذه الدول لا تحتاج قطر في الخيمة الخليجية.

وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش قال مؤخرا إن البديل لرفض قطر قائمة المطالب سيكون "الفراق".

كما قال غباش إن الدول الثلاث مستعدة لإخضاع نفسها لنفس آلية الرقابة التي تريد أن تخضع لها قطر للتأكد من أنها لا تستخدم تحويلات مالية في تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

ونقلت الغارديان عن السفير الإماراتي أن دول الحصار يمكن أن تصعد أكثر من خلال "المعلومات" حيث إنها لا تريد أن تصعد عسكريا. ووفق قول غباش، فإن الدول الخليجية الثلاث تدرك أن ما تقوم به تجاه قطر قد يدفعها باتجاه إيران، مضيفا أن دول الحصار مستعدة لتحمل تداعيات ذلك.

وسئل الدبلوماسي الإماراتي عن مطالبة السعودية والإمارات بإغلاق قناة الجزيرة، فقال إن ما يجري الحديث عنه هو "المسؤولية في التعبير" وتحدث عن "خصوصية" التعبير بالمنطقة.

وتأتي تصريحات غباش بعد يوم من تصريحات لوزير الخارجية السعودي عادل الجبير قال فيها إن المطالب التي قدمتها دول الحصار للدوحة ليست قابلة للتفاوض.