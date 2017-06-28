اليابان : مطالب الدول المحاصرة لقطر غير منطقية

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء اليابان شينزو آبي أكد فيه دعمه لمساعي الكويت في إيجاد حل للأزمة الخليجية.

وأعرب آبي عن قلق اليابان من تداعيات الأزمة الخليجية، واصفا مطالب الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بأنها قاسية وغير منطقية.

وأكد رئيس وزراء اليابان على دعم بلاده للوساطة والمساعي الدبلوماسية الكويتية لحل الأزمة.

وأوضح عزم بلاده ‏مواصلة تعزيز الشراكة الكاملة مع قطر في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، معربا عن شكره لدولة قطر على استمرارها في إمداد بلاده بالطاقة.

وكانت السعودية والبحرين والإمارات ومصر قدّمت عبر دولة الكويت قائمة تضم 13 مطلبا إلى دولة قطر، منها خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران، والإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية بقطر، وقطع العلاقات مع "التنظيمات الإرهابية والطائفية"، وتسليم "العناصر الإرهابية" المطلوبة، إضافة إلى إغلاق قنوات الجزيرة وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.

وبدأت الأزمة يوم 5 يونيو/حزيران الجاري حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا بريا وجويا بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة التي شدّدت على أنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني".