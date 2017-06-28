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سياسة

إيطاليا تهدد بإغلاق موانيها بوجه المهاجرين

نحو ألف مهاجر تم إنقاذهم من قوارب متهالكة في وسط البحر المتوسط -أرشيفية
نحو ألف مهاجر تم إنقاذهم من قوارب متهالكة في وسط البحر المتوسط -أرشيفية
28/6/2017

هددت إيطاليا الأربعاء بإغلاق موانيها أمام سفن ترفع أعلاما أجنبية وتنقل مهاجرين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط، كما ذكرت وسائل إعلام ومصادر مقربة من الحكومة الإيطالية الأربعاء.

وقال مصدر في الحكومة لوكالة فرانس برس، "لا يمكننا الاستمرار بهذا الشكل".

وبحسب وسائل الإعلام، التقى ممثل إيطاليا لدى الاتحاد الأوروبي ماوريتسيو ماساري في بروكسل المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة ديمتري أفراموبولوس، وسلمه رسالة من حكومته توضح أن "الأوضاع بلغت مرحلة لا تطاق" بعد وصول آلاف المهاجرين إلى الشواطئ الإيطالية خلال الأيام الأخيرة.

وقد تم إنقاذ أكثر من عشرة آلاف مهاجر بين الأحد والثلاثاء قبالة سواحل ليبيا، بينهم خمسة آلاف الاثنين وحده و3300 الأحد و1900 الثلاثاء.

ويقوم خفر السواحل الإيطاليون بتنسيق عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط، لكن العديد من السفن الأجنبية وضمنها تلك التي تستأجرها منظمات غير حكومية تشارك في ذلك.

ومن ثم ينقل هؤلاء المهاجرون إلى الموانئ الإيطالية حيث يتم إيواؤهم في مراكز استقبال لم يعد لديها القدرة على الاستيعاب.

وقال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في أوتاوا، وفقا لوسائل الإعلام الإيطالية، "إذا استمرت هذه الأرقام، فلن يكون ممكنا السيطرة على الأوضاع حتى بالنسبة لدولة كبيرة ومفتوحة مثلنا".

وتشتكي إيطاليا منذ سنوات من تركها وحيدة في أزمة الهجرة، وتطالب بمزيد من التضامن من شركائها في الاتحاد الأوروبي.

وتؤكد وزارة الداخلية الإيطالية وصول أكثر من 73 ألف مهاجر إلى البلاد منذ بداية العام الحالي، بزيادة أكثر من 14% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2016.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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