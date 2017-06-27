ولاية ألمانية تدفع تعويضا لمسلمة بعد رفض توظيفها بسبب الحجاب

أعلنت محكمة ألمانية (الإثنين) أن ولاية برلين ستدفع تعويضا ماليا قيمته نحو 7700 دولار لمعلمة مسلمة، بعد رفض طلب تقدّمها لشغل وظيفة معلمة، بسبب ارتدائها الحجاب.

وقالت "محكمة العمل" بالعاصمة الألمانية برلين إن السيدة المسلمة هاتس. سي، وولاية برلين، توصلتا إلى تسوية بعد أن لجأت الأولى للقضاء عقب رفض طلب عملها بسبب الحجاب، حسبما ذكرته مجلة "دير شبيغل" الألمانية واسعة الانتشار على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت المحكمة أن الولاية ألزمت نفسها بدفع تعويض للسيدة يُقدر براتب شهرين؛ أي نحو 6900 يورو (7700 دولار أمريكي).

ونوّهت المحكمة إلى أن مفاوضات تجري للتوصل إلى تسوية بين الولاية، وسيدة أخرى تدعى عبير ك.، بعد رفض طلب عملها كمعلمة بسبب الحجاب.

يشار أن المعلمتين تقدمتا بطلبات لشغل وظيفة في مدرسة ببرلين، وتم إبلاغهما خلال المقابلة الشخصية، بأنه لن يسمح لهما بارتداء "غطاء الرأس" داخل المدرسة؛ استنادًا لما يعرف بـ"قوانين الحياد" في الولاية، وهو ما دفعهما للجوء للقضاء.

وفي فبراير/شباط الماضي، قضت المحكمة ذاتها بتعويض قدره 8780 يورو (9800 دولار) لمعلمة مسلمة أخرى، جرى رفض طلب عملها في إحدى المدارس ببرلين، بسبب ارتدائها "الحجاب".

وطالبت المحكمة في حيثيات حكمها، بتفسير "قانون الحياد" في ولاية برلين، وهو قانون يمنع المعلمين من ارتداء أي رموز دينية داخل الفصول، بشكل يتماشى مع دستور البلاد، الذي يمنع التميز على أساس ديني.

وبموجب حكم سابق للمحكمة الدستورية الألمانية فإنه لا يجب فرض حظر عام على ارتداء الحجاب إلا في حالة "وجود تهديد فوري وحقيقي للسلام داخل المدارس".

وقالت "دير شبيغل" إن الحكومة الفيدرالية تعمل حاليا على مشروع قانون يحظر ارتداء الحجاب الاسلامي للموظفات المدنيات، باعتباره "يُصعّب عملية التواصل مع المواطنين" بحسب الصحيفة.