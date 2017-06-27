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سياسة|سوريا

شاهد: متطوعو مخيم بإدلب يفاجئون الأطفال في العيد

27/6/2017

فاجأ متطوعون في مخيم للنازحين بمنطقة ريف معرة النعمان الشرقي بإدلب في سوريا بتجهيز احتفالات مدهشة للأطفال بمناسبة عيد الفطر.

وجهز المتطوعون ساحة للعب، الأحد، كمفاجأة للأطفال في العيد، في محاولة لإسعادهم وتخفيف آلامهم ومعاناتهم، ورسم البسمة على شفاههم الصغيرة في عيد المسلمين.

واستمتع نحو 200 طفل في مخيم "جدار" بالمفاجأة التي أعدها لهم 12 متطوعًا من فريق ملهم التطوعي.

وقال عاطف نعنوع مدير فريق ملهم التطوعي إن الأنشطة التي نُظمت جاءت في إطار الاحتفالات التي تستمر ثلاثة أيام بعيد الفطر.

وأضاف نعنوع أن الهدف إدخال الفرح والسرور على قلوب الأطفال ومحاولة رسم البسمة على وجوههم لأنهم على مدار 5 أو 6 سنوات تقريبًا لم يروا عيدًا ولم يعيشوا فرحته، وتابع "جبنا لهن العيد لعندهن اليوم، عم بنحاول نخفف عنهن".

وجاء في موقع فريق مُلهم التطوعي على الإنترنت أن الفريق تأسس في يوم 6 أكتوبر تشرين الأول 2012 تكريمًا لاسم الراحل ملهم الطريفي الذي شارك في الاحتجاجات على النظام السوري وقُتل في قصف نفذته القوات الحكومية في مدينة سلمى بمحافظة اللاذقية في يونيو/حزيران 2012.

وأفادت بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مايو/أيار بأن عدد السوريين الذين فروا لدول الجوار ومصر بسبب الحرب المستعرة في بلدهم تجاوز خمسة ملايين نسمة.

وقُتل مئات الآلاف في الحرب التي اندلعت شرارتها في 2011 وشُرد ملايين من بيوتهم الأمر الذي تسبب في أزمة لجوء عالمية.

المصدر : رويترز
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