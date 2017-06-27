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سياسة

شاهد: لحظة مقتل كولونيل أوكراني بانفجار سيارة ملغومة

27/6/2017

أظهرت لقطات مصورة من كاميرات مراقبة لحظة مقتل كولونيل بالمخابرات العسكرية الأوكرانية في انفجار سيارة ملغومة وسط العاصمة كييف، الثلاثاء.

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في بيان إن ضابطًا في المخابرات العسكرية برتبة كولونيل قُتل في انفجار سيارة ملغومة في كييف، فيما وصفته بأنه "عمل إرهابي".

وقال البيان "نتيجة للانفجار، قُتل الكولونيل ماكسيم شابوفال العضو في إدارة المخابرات الرئيسية في الوزارة".

ولم تذكر الشرطة أو الوزارة مزيدًا من التفاصيل أو تتطرق إلى من ربما يكون وراء الهجوم.

وذكرت وزارة الداخلية أن شخصًا أُصيب أيضا في الانفجار الذي وقع في وسط كييف.

 ومنذ تفجر القتال مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا في 2014، زاد عدد الحوادث التي بينها تفجيرات خارج منطقة الصراع غير أن انفجار سيارات ملغومة يعد أمرًا نادرًا نسبيًا.

وقالت الشرطة إن عبوة ناسفة مزروعة في سيارة الضابط انفجرت أثناء سيرها الساعة 0516 بتوقيت غرينتش.

ووقعت آخر عملية من هذا النوع في كييف في يوليو/تموز 2016 عندما قُتل بافل شيريميت، الصحفي البارز المتخصص في الصحافة الاستقصائية، في انفجار عبوة ناسفة بسيارته.

المصدر : رويترز
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