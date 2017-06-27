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سياسة

حماس: تصعيد إسرائيل في غزة لعبة مكشوفة

الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم
الناطق باسم حركة حماس فوزي برهوم
27/6/2017

حملت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم الثلاثاء إسرائيل تبعات تصعيدها في قطاع غزة بعد شنها ثلاث غارات جوية على القطاع الليلة الماضية.

وقال الناطق باسم حماس فوزي برهوم، في بيان صحفي، إن "زعم الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صاروخ من غزة وإصدار بيان باسم داعش لتبرير ما جرى من تصعيد واستهداف لمواقع المقاومة لعبة إسرائيلية خطيرة ومكشوفة".

وأضاف برهوم "نحذر من التمادي في هذه اللعبة والاستمرار في هذا التصعيد الخطير والقصف أو المساس بأي من أبناء الشعب الفلسطيني، وعلى الاحتلال الإسرائيلي أن يتحمل كل تبعات حماقاته وسياساته غير محسوبة العواقب".

وشنت طائرات حربية إسرائيلية الليلة الماضية ثلاث غارات على قطاع غزة استهدفت موقعين تدريب يتبعان جماعات مسلحة وأرضًا زراعية من دون وقوع إصابات. 

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الغارات جاءت ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة تجاه منطقة مفتوحة قرب المجلس الإقليمي (شعار هانيجيف) في جنوب إسرائيل دون وقوع إصابات أو أضرار.       

ويشهد قطاع غزة توترا ميدانيا متقطعا منذ توسط مصر في إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية أغسطس / آب عام 2014 لإنهاء هجوم شنته إسرائيل على القطاع استمر 51 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من ألفي فلسطيني. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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