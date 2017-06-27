البث الحي
سياسة|كولومبيا

تمرد "فارك" يلقي السلاح في كولومبيا

27/6/2017

حادث وصفه الرئيس الكولومبي بـ "أفضل نبأ لكولومبيا خلال نصف قرن" وهو إنهاء القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)، حركة التمرد الرئيسية في البلاد، وإلقاء سلاحها

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إن هذا أفضل نبأ لبلاده خلال نصف قرن.

وأعلنت البعثة الأممية في كولومبيا المكلفة بالإشراف على نزع السلاح وتدمير الأسلحة الإثنين عن إتمام "تخزين كل الأسلحة الفردية المسجلة لحركة فارك وعددها 7132 قطعة سلاح، باستثناء تلك التي ستستخدم، وفقا لخارطة الطريق.

وقال الرئيس الكولومبي على تويتر  إن "نزع السلاح يشكل انطلاقة لكولومبيا جديدة تتقدم نحو السلام. شكرا لبعثة الأمم المتحدة على دعمها وعملها".

وتهدف العملية الإجمالية المنبثقة من اتفاق السلام الموقع فينوفمبر / تشرين الثاني الماضي بين الحكومة وقوات فارك والذي عاد على الرئيس الكولومبي سانتوس بنوبل السلام، إلى طي صفحة النزاع المسلح الأطول في أميركا اللاتينية الذي أسفر عن مقتل أكثر من 260 ألف شخص وفقدان أكثر من 60 ألفا.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أردوغان: نعمل بقوة لإنهاء الاحتلال والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين

أردوغان خلال فعاليات المؤتمر الثاني لرابطة "برلمانيون لأجل القدس" عام 2018 (الأناضول- أرشيف)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)