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سياسة

تايم تصنف بانا العابد بين أكثر الشخصيات تأثيرا على الإنترنت

26/6/2017

أعلنت مجلة تايم الأمريكية (الاثنين) اختيار الطفلة السورية بانا العابد، التي عرفت حول العالم بتغريداتها عن حصار حلب، باعتبارها واحدة من بين الشخصيات الأكثر تأثيرا على شبكة الإنترنت.

وبمساعدة والدتها فاطمة التي تدير حساب @alabedBana على تويتر استطاعت بانا (8 سنوات) أن ترفع صورا ومقاطع مصورة عن الحياة خلال الحرب السورية، واجتذبت نحو 365 ألف متابع منذ انضمامها لموقع التدوينات الصغيرة في سبتمبر/أيلول 2016.

وفي ديسمبر كانون/الأول 2016 تم إجلاء بانا، التي كان عمرها حينذاك سبع سنوات، وأسرتها من الجزء الشرقي الذي كانت تسيطر عليه المعارضة المسلحة في حلب إلى مكان آمن؛ حيث وصلت لاحقا إلى تركيا والتقت الأسرة بالرئيس التركي طيب أردوغان في العاصمة التركية أنقرة.

وتعتمد مجلة تايم في اختيارها السنوي للشخصيات الأكثر تأثيرا على أساس تأثير الشخصيات عالميا على وسائل التواصل الاجتماعي وكونها محور عناوين رئيسية لأخبار.

وحول بداية تغريداتها على تويتر كانت بانا قد قالت في مقابلة مع رويترز في أنقرة في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي "أنا طلبت من بابا إنه يصورني على مدرستي (عند مدرستي). صورني وقلت له للبابا معلهش (رجاء) أبعتها أرسلها ع تويتر. بعتها ع تويتر من شان (من أجل) أطفال حلب يظلوا عايشين".

المصدر : رويترز
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