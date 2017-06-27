القوات العراقية تواصل تقدمها في الموصل القديمة

أعلنت القوات العراقية الثلاثاء، إعادة سيطرتها على حي جديد ضمن المدينة القديمة في الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) بعد طرد عناصر تنظيم الدولة.

وقال قائد الحملة العسكرية لتحرير مدينة الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان بثه التلفزيون الرسمي، إن "قوات فرقة المشاة السادسة عشر بالجيش حررت حي المشاهدة في المدينة القديمة بالجانب الغربي لمدينة الموصل".

وأضاف أن "قوات الجيش رفعت العلم العراقي فوق مباني الحي وكبدت العدو خسائر كبيرة"، دون توضيح حجم تلك الخسائر.

وحي "المشاهدة" هو ثاني حي تسيطر عليه القوات العراقية بالكامل في المدينة القديمة (تتألف من 5 أحياء)، بعد أن سيطرت أمس على حي الفاروق القديم.

واقتربت القوات العراقية لاستعادة كامل الموصل من قبضة تنظيم الدولة حيث تخوض القتال في آخر معقلين للتنظيم وهما المدينة القديمة ومجمع طبي في حي "الشفاء" على ضفة نهر دجلة الذي يمر وسط المدينة.

وتعد المدينة القديمة التحدي الأبرز أمام القوات العراقية في الحملة العسكرية التي بدأت قبل نحو ثمانية أشهر نظرا لأزقتها الضيقة المكتظة بالمدنيين، حيث يتعذر في الغالب استخدام المركبات العسكرية والأسلحة الثقيلة وكذلك الغطاء الجوي.

والموصل ذات كثافة سكانية سنية، وتعد ثاني أكبر مدن العراق، سيطر عليها تنظيم الدولة صيف 2014، وتمكنت القوات الأمنية خلال حملة عسكرية بدأت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، من استعادة النصف الشرقي من المدينة، ومن ثم بدأت في 19 فبراير / شباط الماضي معارك الجانب الغربي.