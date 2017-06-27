استقالة صحافيين من CNN بسبب ترمب

استقال ثلاثة من كبار الصحفيين بشبكة (سي.إن.إن) بعد سحب تقرير عن علاقات مزعومة بين صندوق استثمار روسي وأحد المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

فقد استقال كل من توماس فرانك، الذي كتب التقرير، وليكس هاريس، المسؤول عن وحدة تحقيقات جديدة لدى الشبكة، وإريك ليشتبلاو، المحرر بتلك الوحدة بحسب ما ذكرته الشبكة الإثنين.

وكانت شبكة "سي إن إن" قد أعلنت الجمعة أنها تراجعت عن تقرير نشر قبل أيام يربط بين انطوني سكاراموتشي، مدير صندوق تحوط، وتحقيق للكونغرس بشأن صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

وكتبت الشبكة السبت تقول إن "التقرير لم يستوف معايير التحرير في سي إن إن، وتم سحبه، وتم كذلك تعطيل روابط التقرير على الإنترنت، وتعتذر سي إن إن للسيد سكاراموتشي".

وذكرت الشبكة أنه في اجتماع للموظفين الإثنين، تم إبلاغ أعضاء وحدة التحقيق أن التراجع لا يعنى بالضرورة أن التقرير خاطئ، بل إنه لم يكن "محكما بما فيه الكفاية لنشره".

وكان سكاراموتشي قد اعترض على التقرير لكنه قبل اعتذار الشبكة السبت.

وكتب سكاراموتشي عبر تويتر يقول: "لقد فعلت سي إن إن الشيء الصحيح.. خطوة راقية.. اعتذار مقبول.. الجميع يخطئ.. إلى الأمام".