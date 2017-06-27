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استطلاع: انتخاب ترمب أضرّ بصورة أمريكا "والغطرسة" أبرز صفاته

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27/6/2017

أظهر استطلاع للرأي أجراه (مركز بيو) للأبحاث أن صورة الولايات المتحدة تضررت في ظل علامات استفهام تثار في المجتمع الدولي حول قيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأفاد الاستطلاع الذي نشره المركز ومقره واشنطن مساء الإثنين بأن نحو 22% فقط ممن شملهم الاستطلاع في 37 دولة لديهم ثقة في أن يقوم ترمب بالشيء الصحيح فيما يتعلق بالشؤون الدولية.

وجاءت تلك النسبة مقارنة بـ 64% عبروا عن ثقتهم في باراك أوباما في نهاية رئاسته. 

وأظهر بعض من أقرب حلفاء الولايات المتحدة في أوربا وآسيا بعض أكبر نسب التراجع في الثقة بالرئيس الأمريكي على الساحة العالمية، ومنح الاستطلاع ترمب ثقة أعلى من أوباما في دولتين فقط هما روسيا وإسرائيل. 

وأبدى 16% فقط ممن شملهم الاستطلاع تأييدهم لخطة ترمب فيما يتعلق ببناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، في ظل معارضة كبيرة للغاية في المكسيك وعبر أمريكا اللاتينية وأوربا، ولم تكن هناك أي أغلبية مؤيدة لتلك الخطة في أي من الدول التي جرى فيها الاستطلاع.

وكانت روسيا هي الدولة الوحيدة التي كشف الاستطلاع فيها عن تحسن كبير لصورة الولايات المتحدة،حيث ارتفعت الآراء المؤيدة للولايات المتحدة  بين الروس الذين شملهم الاستطلاع من 15% في 2015 إلى 41% في 2017.

ووصف متوسط قدره 55% ترمب، بأنه قائد قوي في البلدان التي شملها الاستطلاع، بما في ذلك الأماكن التي انخفضت فيها الثقة بالرئيس.

ومن جميع الخصائص التي اختبرها الاستطلاع، كانت "الغطرسة" هي الأكثر شيوعا في ترمب.  

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر
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