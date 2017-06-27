إنقاذ اكثر من 8 آلاف مهاجر خلال 48 ساعة في المتوسط

أعلن مسؤولون في خفر السواحل إنقاذ أكثر من 8 آلاف مهاجر خلال 48 ساعة قبالة ليبيا في البحر المتوسط.

وقال متحدث باسم خفر السواحل "أنقذنا الاثنين حوالى 5 آلاف شخص كانوا يستقلون أربعة مراكب كبيرة ومركبا صغيرا و18 قاربا مطاطيا".

وأوضح أن عددا كبيرا من سفن خفر السواحل والبحرية شاركت في تلك العمليات.

وفي مدريد، أعلن الحرس المدني الإسباني الثلاثاء أن إحدى سفنه "أنقذت 133 شخصا كانوا على متن قارب برمائي، على بعد حوالى 23 كلم من سواحل ليبيا".

واوضح الحرس المدني الإسباني أن الطاقم الإسباني كان يسعى إلى مساعدة قاربين برمائيين آخرين، وقد طلب منه تقديم المساعدة إلى ثلاثة قوارب أخرى، مشيرا الى ان السفينة كانت تنوي "نقل 1300 مهاجر، أي أقصى قدرتها".

وتشجع الأحوال الجوية الجيدة عمليات المغادرة الكثيفة للمهاجرين التي تعقد عمليات الإغاثة. وعلى إثر انقاذ حوالى 8300 شخص خلال 48 ساعة، حطم الرقم القياسي الذي سجل في 29 آب/اغسطس 2016 لدى إنقاذ حوالى 7 آلاف شخص خلال 24 ساعة.

وتفيد أرقام وزارة الداخلية الإيطالية، أن أكثر من 73 ألف مهاجر وصلوا إلى الأراضي الإيطالية منذ بداية السنة، أي بزيادة 14% بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2016.

وتؤكد المفوضية العليا للأمم المتحدة للاجئين أن نحو ألفي شخص لقوا مصرعهم أو اعتبروا في عداد المفقودين منذ بداية السنة، لدى محاولتهم عبور المتوسط.