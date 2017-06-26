ماي تبرم اتفاقا مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لدعم حكومتها

وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اتفاقا مع ارلين فوستر زعيمة الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية لدعم حكومة الأقلية التي ترأسها.

ورأست ماي وفوستر مراسم توقيع الاتفاق في مقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن بعد نحو ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية التي فقد خلالها حزب المحافظين الأغلبية المطلقة التي كان يمتلكها في مجلس العموم السابق.

ولدى حزب المحافظين 318 نائبا في المجلس بينما لدى الحزب الوحدوي 10 مقاعد.

وقالت فوستر عقب توقيع الاتفاق إن لندن ستخصص مليار جنيه استرليني إضافي، نحو 1.27 مليار دولار، للإنفاق على البنية التحتية والقطاعات الخدمية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم، خلال عامين في أيرلندا الشمالية.