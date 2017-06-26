شاهد: لحظة غرق قارب سياحي على متنه عشرات الركاب

لقي ستة أشخاص على الأقل مصرعهم في حادث غرق قارب سياحي في إحدى البحيرات شمال غرب كولومبيا.

وبدأ القارب في الغرق فجأة في البحيرة التي تقع قرب مدينة ميديلين وتحظى بشعبية كبيرة بين السياح والزائرين.

وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إنه تم حتى الان انتشال ست جثث من المياه. ولا يزال هناك 31 شخصا آخرين في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون فى وقت سابق إنه تم انتشال تسع جثث ولايزال هناك 28 شخصا في عداد المفقودين، بينما تم نقل 24 شخصا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأظهرت لقطات القارب وهو يغرق فجأة بدون أن يصطدم مع أي قارب أو سفينة أخرى، ولم ترجح السلطات أي سبب للحادث حتى الآن.

كما تظهر في اللقطات زوارق وقوارب أخرى وهي تهرع لنجدة ركاب القارب المنكوب.

ووصلت فرق الانقاذ إلى مكان الحادث بسرعة مما ساعد في إنقاذ الكثير من الركاب من المياه

وقال عدد من الركاب الذي تم انقاذهم من قبل خدمات الطوارئ إن جميع الركاب كانوا قادرين على ارتداء سترات النجاة.

وقالت السلطات المحلية إن القارب كان عليه أكثر من 150 شخصا عندما بدأ رحلته، ومن غير الواضح ما إذا كان الحادث نجم عن حمولة زائدة.