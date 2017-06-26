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سياسة

شاهد: باكستان تحتفل بالعيد وسط إجراءات أمنية مشددة

26/6/2017

بدأ المسلمون في باكستان، الاثنين، احتفالات عيد الفطر وسط إجراءات أمنية مشددة.

وفى صباح يوم العيد، الاثنين، فوجئت حشود من الناس بإجراءات أمنية مشددة في المساجد ومناطق صلاة العيد الخاصة في "كراتشي" كبرى مدن باكستان.

وتقليديًا، يقضي المسلمون يوم العيد الذي يصادف نهاية شهر الصيام من رمضان، في أداء صلاة العيد وزيارة العائلات والأصدقاء.

ويعتمد عيد الفطر على رؤية القمر، وبالتالي فإن تاريخ المهرجان يختلف من سنة إلى أخرى على التقويم الميلادي.

ونظرًا لكثرة وقوع حوادث العنف في البلاد هذا العام، قالت وكالات إنفاذ القانون في باكستان إنها توفر المزيد من الأمن خلال احتفالات العيد.

ولقى حوالى 50 شخصًا مصرعهم في هجومين بالقنابل في سوق بمدينة باراشينار شمال غربي البلاد، الجمعة.

وتحطمت، الأحد، ناقلة بترول وانفجرت على طريق في باكستان، ما أسفر عن مصرع 146 شخصًا، كما قُتل 6 أطفال في قرية في الشمال الغربي عندما التقطوا عبوة ناسفة كانت تشبه لعبة.

المصدر : رويترز
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