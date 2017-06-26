شاهد: النفايات تملأ شوارع أثينا وسط إضراب لجامعي القمامة

ترتفع أكوام من أكياس القمامة والخضروات المتعفنة على الأرصفة في أثينا (الإثنين) في مؤشر على أن النزاع العمالي المتصاعد يتحول سريعا إلى أزمة على صعيد الصحة العامة.

ويستمر إضراب جامعي القمامة للأسبوع الثاني حيث اشتبكوا مع الشرطة التي منعتهم من اقتحام مبنى وزارة المالية.

ويخشى المضربون من فقد وظائفهم في العام السابع من إجراءات تقشف مؤلمة تطبقها اليونان تلبية لمطالب دائنين دوليين.

ويريد العمال شروطا أفضل للعاملين لفترات قصيرة الذين يقولون إنهم مهددون بحكم محكمة يحظر تمديد عقودهم.

وطلبت السلطات من السكان إبقاء قمامتهم في منازلهم، لكن سكان بعض الشقق لا تتسع شرفاتهم لذلك.

ولا يُشير المضربون إلى أي بادرة على التراجع.

وقال نيكوس تراكاس رئيس نقابة عمال البلديات إن هناك نية لتصعيد الإضراب "ما لم تستجب الحكومة لمطالبنا".