شاهد: أسوأ عاصفة مطيرة تدمر 367 منزلًا في الصين

دمرت أسوأ عاصفة مطيرة هذا العام، 367 منزلًا، ما أسفر عن تشريد 90 ألف شخص في مقاطعة هونان وسط الصين.

وبدأت الأمطار الغزيرة، في وقت مبكر من صباح الخميس، وكانت الأمطار الغزيرة هي الأكثر عنفًا وشدة التي ضربت المقاطعة هذا العام.

وبنهاية أمس (الأحد) ضربت العاصفة المطيرة الشديدة 50 مدينة ومقاطعة ومنطقة، ما يؤثر على أكثر من 1.62 مليون شخص، إذ خلّفت العاصفة خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بحوالي 1.99 مليار يوان.

وبدأ حزام الأمطار يتحرك جنوبًا مساء السبت، واصطدم بشدة في لودى، هوايهوا، وعدد كبير من الأماكن الأخرى.

وفي بلدة آنبينغ في لودي، ألقى نظام الطقس القاسي 365 مليمتر من الأمطار في اليوم، ما أدى لانهيار 367 منزلًا، وتشريد ما يقرب من 90 ألف شخص.

ويمكن رؤية كتل الخشب، والطوب والأثاث محطم ومتناثر في كل مكان عبر الأرض الموحلة.

وقال سكرتير لجنة الحزب في بلدة آنبينغ، ليانغ جيجون، إن الناس الذين انهارت منازلهم يلجأون إلى منازل اقاربهم، بالإضافة إلى استئجار بعض المنازل لبقية الأشخاص.

وتابع "نأمل أن تؤمَن مساكن مؤقتة وملاجئ لمن تحطمت منازلهم جراء العاصفة المطيرة".

وتستعد بلدة لودي لجولة أخرى من الأمطار الغزيرة، من الاثنين الى الثلاثاء، ومن المحتمل أن تغمرها الفيضانات.

وفي مقاطعة مايانغ في هوايهوا، غمرت الأمطار الغزيرة عدد من المنازل، وتزاحم العديد من السكان في ملاجئ مؤقتة.

ووصفت القروية تشنغ غويكسيانغ من بلدة لفجيابينغ، الفيضانات سريعة الأثر بأنها "مخيفة جدًا" قائلة إن الفيضانات آخذة في الارتفاع بسرعة "وكنا جميعًا خائفين"، ودعت عائلتها حكومة البلدة للحصول على المساعدة.

وهرع أكثر من 20 مسؤولًا حكوميًا الى الموقع خلال دقائق، وأخلوا 27 من السكان المحاصرين، وعندما عادوا إلى مكان عملهم، وجدوها مغمورة في الماء بعمق مترين على الأقل، ما ترك جميع المواد والأجهزة الموجودة في المكاتب في الطابق الأول غارقة تمامًا.

وفي اليوم السابق، حشد هؤلاء المسؤولون أكثر من 100 عامل إنقاذ لتنفيذ عملية إنقاذ في خزان، ونجحوا في إجلاء نحو 600 شخص.

شيانغتان هي مدينة أخرى عالقة في فيضانات العاصفة المطيرة، وقد غمرت منزلًا مكون من طابقين، وحاصرت زوجين كبيرين وحفيدتهما الصغيرة على الشرفة.

وقام رجال الإطفاء، بمساعدة سكان محليين على دراية بالتضاريس المحيطة بهذا المنزل، بإنقاذهم باستخدام العوامات والسترات والحبال.

وفى فترة ما بعد الظهر قضوا ساعتين في إنقاذ 20 قرويًا آخرين محاصرين بالفيضانات وجلبوا الطعام والمياه إلى أكثر من 40 آخرين.