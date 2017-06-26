انتهاكات بحق الطلبة القطريين في دول الحصار

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر إنها رصدت انتهاكات ارتكبتها المؤسسات التعليمية في دول الحصار، وخصوصا الإمارات، لحقوق الطلبة القطريين الذين يدرسون بهذه البلدان.

وقالت اللجنة إن في بيان لها (الإثنين) إن الإجراءات والقرارات التعسفية التي اتخذتها تلك الدول تنتهك كافة أعراف ومبادئ ومواثيق حقوق الإنسان مما أدى إلى وقوع انتهاكات جسيمة لمجموعة من الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومنها الحق في التعليم.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين قد أعلنت قبل ثلاثة أسابيع فرض حصار على قطر تضمن إغلاق المجال الجوي والمنافذ البرية مع قطر.

ولفتت اللجنة إلى أن هذا الحصار الجائر قد أثر على حق الطلبة القطريين في التعليم، وتسبب في حرمانهم من ممارسة هذا الحق والتمتع به على النحو الذي نصت عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

ومن أبرز الانتهاكات عدم السماح للطلبة القطريين باستكمال امتحانات نهاية العام الدراسي، ورفض تسليمهم شهادات تفيد بتخرجهم، وإغلاق الحسابات التعليمية لهم، وكذا إنهاء قيدهم بشكل تعسفي دون ذكر أسباب.

ونوهت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هذه الانتهاكات دفعتها إلى رفع مجموعة من الشكاوى ذات الصلة بها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".

وأهابت اللجنة بالجامعات والمؤسسات التعليمية في دول الحصار الثلاث أن تنحي الخلافات السياسية جانباً وتراعي حقوق الطلبة القطريين ولا تضع العوائق والعراقيل أمام حقهم في التعليم.

وقالت اللجنة إنها ستخاطب كافة المنظمات الدولية المعنية وغيرها من مؤسسات الاعتماد الدولية كون ما تقترفه الجامعات والمؤسسات التعليمية في الدول الثلاث يشكل انتهاكاً صارخاً وتعدياً جسيماً على الحق في التعليم، ويتنافى في الوقت نفسه مع الأسس والمعايير الدولية التي على أساسها يتم تقويم وتصنيف وترتيب الجامعات والمؤسسات التعليمية، فضلا عن مخالفته لكافة مواثيق شرف وأخلاقيات مهنة التعليم.