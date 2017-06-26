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سياسة|الولايات المتحدة

المحكمة العليا تجيز أجزاء من حظر السفر الذي أصدره ترمب

ناشط يرفع لافتة رافضة لقرار حظر السفر على ست دول مسلمة في 7 مارس2017
ناشط يرفع لافتة رافضة لقرار حظر السفر على ست دول مسلمة في 7 مارس2017
26/6/2017

منحت المحكمة العليا الأمريكية الرئيس دونالد ترمب انتصارا (الاثنين) بتقليصها نطاق أحكام صدرت عن محاكم أدنى درجة علقت أمرا أصدره بحظر السفر، بموافقتها على الاستماع لطعونه في القضايا.

ووقع ترمب في 6 من مارس/آذار الماضي أمرا تنفيذيا يحظر دخول مواطني إيران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة تسعين يوما، وبدأ سريانه في 16 من الشهر نفسه.

وقالت المحكمة إنها ستستمع إلى المرافعات بشأن قانونية الأمر الذي يشكل أحد أبرز سياسات ترمب في شهوره الأولى في السلطة في فترة نظر القضايا التالية التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول.

ووافقت المحكمة على طلب عاجل للإدارة بالبدء الفوري في تنفيذ الأمر التنفيذي الذي أصدره في السادس من مارس/آذار أثناء نظر القضية.

وقالت أيضا إنها ستسمح جزئيا بتنفيذ حظر مدته 120 يوما على دخول جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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