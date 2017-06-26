الجوع والعطش يقتلان 3 مصريين في أسوان

أنهى الجوع والعطش حياة ثلاثة مصريين ضلوا الطريق في أحد الطرق الجبلية، جنوبي البلاد.

وقال اللواء مجدي موسى، مدير أمن محافظة أسوان (جنوب)، مساء الأحد، إنه تم العثور على جثث ثلاثة أشخاص في إحدى المناطق الجبلية شرقي المحافظة، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية المصرية.

وكشفت التحريات الأمنية، وفق المصدر ذاته، أن الأشخاص الثلاثة لقوا مصرعهم بسبب الجوع والعطش بعد أن ضلوا الطريق في إحدى المناطق الجبلية شرقي أسوان، دون مزيد من التفاصيل.

وبدأت النيابة المصرية بالتحقيق في الحادث، بحسب اللواء موسى.

وفي مايو/آيار 2014، أعلنت الأجهزة الأمنية بأسوان، العثور على جثث 4 أشخاص في حالة تحلل، بعد أن فُقدوا في منطقة صحراوية هناك، وتبين أنهم توفوا من شدة الجوع والعطش أيضًا.