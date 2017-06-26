ألمانيا: مطالب دول الحصار لقطر "استفزازية جدا"

قال وزير الخارجية الألماني زاغمار غابرييل (الإثنين) إن قائمة المطالب المقدمة من عدد من الدول كشرط لإنهاء مقاطعة تفرضها على قطر "استفزازية جدا".

وأضاف غابرييل أنه سيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا على قطر قبل نحو ثلاثة أسابيع، قبل أن تصدر قائمة مطالب كشرط لإنهاء الحصار، الذي تضمن إغلاق المنافذ البرية والمجال الجوي أمام قطر.

وفي حفل استضافه المجلس الأوربي للشؤون الخارجية في برلين دعا غابرييل أيضا إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوربي في ليبيا بدلا من التحركات الفردية من الدول.