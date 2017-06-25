واشنطن: يصعب للغاية تنفيذ قطر بعض مطالب دول الحصار

قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (الأحد) إن قطر تجري مراجعة دقيقة، وتأخذ بعين الاعتبار، سلسلة من المطالب التي قدمتها البحرين ومصر والسعودية والإمارات.

وأضاف في بيان له "من الصعب للغاية أن تستجيب الدوحة لبعض هذه المطالب، لكن هناك عدة مجالات ملحوظة يمكن أن تشكل أرضية لحوار متواصل لحل الأزمة".

وأوضح تيلرسون أن على قطر والدول الأربع التي فرضت عقوبات عليها أن يجلسوا معا من أجل التوصل لحل لخلافهم.

وتابع "ستكون الخطوة المقبلة بناءة إذا جلست كل الدول معا وواصلت الحوار، ونعتقد أن حلفاءنا وشركاءنا أقوى عندما يعملون معا نحو هدف واحد نتفق عليه جميعا وهو وقف الإرهاب والتصدي للتطرف".

وأشار تيلرسون إلى أن التخفيف من نبرة التصعيد سيؤدي إلى المساعدة في تخفيف حدة التوتر، وأن واشنطن تدعم وساطة أمير الكويت، وستبقى على اتصال وثيق مع جميع الأطراف.

في سياق متصل أفاد مراسل الجزيرة في واشنطن مراد هاشم أن وزير الخارجية الأمريكي سيلتقي نظيره القطري بعد غد في واشنطن للعمل على حل الأزمة.

وكانت قطر أعلنت أنها تسلمها قائمة بطلبات الدول المحاصِرة ومصر، وأنها تعكف على بحث الطلبات وإعداد الرد وتسليمه لدولة الكويت، معربة عن شكرها للكويت على مساعيها لتجاوز الأزمة الخليجية.