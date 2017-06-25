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سياسة

عاهل المغرب لأمير قطر: أعتز بعلاقات التعاون بيننا

عاهل المغرب وأمير قطر - أرشيفية
عاهل المغرب وأمير قطر - أرشيفية
25/6/2017

أعرب العاهل المغربي محمد السادس، الأحد، عن اعتزازه بعلاقات التعاون المثمر والتضامن الفاعل التي تربط بلاده بدولة قطر.

جاء ذلك في برقية تهنئة أرسلها العاهل المغربي إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة ذكرى توليه مقاليد الحكم، ونشرتها وكالة الأنباء المغربية.

وقال الملك محمد السادس، مخاطبا أمير قطر، إنه يعتز بـ"الأخوة المتينة والتقدير المتبادل الذي يجمعهما شخصيا وعائلتيهما".

وأكد حرصه على مواصلة العمل المشترك على المستوى الثنائي وفي إطار الشراكة الاستراتيجية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي (السعودية والإمارات والكويت وعمان وقطر والبحرين).

وتأتي برقية التهنئة المغربية هذه في ظل أزمة غير مسبوقة بين دول الخليج، بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين علاقاتها مع الجارة قطر، قبل ثلاثة أسابيع.

ودعت الدول الثلاثة مواطنيها إلى مغادرة الدوحة خلال 14 يوما، وأمهلت القطريين نفس المدة، التي انقضت فعليا.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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