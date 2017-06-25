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سياسة|بريطانيا

شاهد: 6 إصابات وسط محتفلين بعيد الفطر في حادث دهس بنيوكاسل

25/6/2017

أصيب ستة أشخاص على الأقل الأحد بعد أن صعدت سيارة على الرصيف خارج مركز رياضي كان يحتفل فيه المئات بعيد الفطر في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن المئات كانوا يحتفلون بعيد الفطر في المركز الرياضي وأن طفلين بين المصابين في الحادث.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن الحادث وقع خارج مركز (ويست جيت الرياضي) حيث كان مسلمون يحتفلون بعيد الفطر. 

وأشارت (بي بي سي ) إلى أن حالة أحد الطفلين (8 أعوام) خطيرة.

وقالت الشرطة البريطانية إن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا الأحد بعد أن صعدت سيارة على الرصيف خارج مركز رياضي في مدينة نيوكاسل بشمال إنجلترا إلا أنها لا تعتقد أن للواقعة صلة "الإرهاب".

 وأوضحت الشرطة في بيان "اليوم الأحد الخامس والعشرين من يونيو وفي الساعة 9:14 صباحا تقريبا تلقت شرطة نورثمبريا تقارير بأن سيارة صدمت مارة خارج مركز "وستجيت الرياضي في نيوكاسل أبون تاين".

وأضاف بيان الشرطة "تحريات الشرطة مستمرة لتحديد ما حدث بالضبط ولكن في الوقت الحالي لا نعتقد أنه حادث إرهابي".

وذكرت الشرطة أنه تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 42 عاما. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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