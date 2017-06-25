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سياسة|كندا

شاهد: رئيس الوزراء الكندي للمسلمين: عيد مبارك

25/6/2017

هنأ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو المسلمين بحلول عيد الفطر.

وأشار ترودو في بيان صادر عن مكتبه إلى أن "عيد الفطر هو أهم مناسبة بالنسبة للمجتمع الإسلامي الذي يأتي بعد شهر رمضان".

وأوضح أن "التنوع الثقافي في كندا هو من أكبر مصادر القوة ومبعث الفخر للبلاد".

وأعرب ترودو عن شكره للمجتمع الإسلامي الذي أضاف قيمة فوق نسيج البلاد الوطني.

ونشرت صفحة ترودو على موقع فيسبوك مقطع فيديو له وهو يساعد بعض المسلمين من جمعية الإغاثة الإسلامية على إعداد وجبات الإفطار أثناء شهر رمضان، وفي نهاية الفيديو قدم ترودو التهنئة للسملين بمناسبة العيد قائلا "عيد مبارك".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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