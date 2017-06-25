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سياسة|إسبانيا

شاهد: حرائق الغابات تُجلي آلاف الأشخاص في إسبانيا

25/6/2017

قال مسؤول حكومي (الأحد) إن السلطات الإسبانية قامت بإجلاء أكثر من 1500 شخص من منازل ومواقع تخييم وفنادق بسبب حرائق غابات ضخمة في جنوب البلاد.

ووضعت سلطات المنطقة القريبة من مدينة ولبة في حالة تأهب تحسبا لحرائق غابات مثل أغلب مناطق إسبانيا وذلك بسبب موجة حارة.

ولقي 64 شخصا حتفهم الأسبوع الماضي في حرائق غابات في البرتغال المجاورة.

ورصدت السلطات الحريق ليل السبت في منطقة موجير قرب ولبة وتتعامل أجهزة الطوارئ مع الموقف بوصفه من المستوى الأول وهو أعلى مستوى من الخطر.

وتعمل أجهزة الطوارئ على احتواء النيران لكن الطقس العاصف يجعل من الصعب التكهن بالفترة التي سيستغرقها احتواء الحريق تماما.

وقالت أجهزة الطوارئ إن نحو 750 شخصا يقيمون بشكل مؤقت في مراكز رياضية.

وسمحت السلطات لبعض السكان بالعودة إلى منازلهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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