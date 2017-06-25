"سي إن إن" ترسل رساما إلى البيت الأبيض بعد منع الكاميرات

لجأت شبكة سي إن إن "إلى الابتكار" وأوفدت رساما ليغطي اللقاء الجمعة في الجناح الغربي الشهير بعد منع كاميرات التصوير والفيديو من بعض اللقاءات الصحافية في البيت الأبيض.

وأوكلت الشبكة التي لم يعد يسمح لها بنقل وقائع اللقاء بشكل مباشر، هذه المهمة إلى الرسام "بيل هينيسي " المعتاد على العمل في المحاكم.

ودافع شون سبايسر المتحدث باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، عن القرار الذي يشكل قطيعة مع الإدارات السابقة سواء كانت ديموقراطية أو جمهورية والتي كانت تنظم بشكل يومي -إلا في الحالات الاستثنائية – لقاءات صحافية مصورة.

وقال سبايسر "اعتقد إنه من الجيد أن نخوض نقاشا معمقا حول السياسة وإن اعادة نقله على التلفزيون يجب الا تكون الشاغل الوحيد".

وأضاف "كنا موجودين غالبا (بتصرف التلفزيون) وسنظل كذلك".

إلا ان جمعية مراسلي البيت الأبيض أصرت على موقفها، وقالت "يجب أن يكون بوسع الأمريكيين مشاهدة وسماع كبار المسؤولين وهم يواجهون أسئلة الإعلام المستقل بالتوافق مع مبادئ التعديل الأول للدستور" الذي يضمن حرية الصحافة.