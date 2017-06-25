دراسة حديثة: واتساب ينافس فيسبوك كمصدر للأخبار

أظهرت دراسة حديثة تزايد اعتماد مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي (واتساب) على التطبيق كمصدر للأخبار، رغم استمرار تفوق موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) في ذلك.

وأشارت الدراسة إلى ازدياد قلق المستخدمين من الأخبار المزيفة التي يتم بثها عبر موقع فيسبوك، دفعهم إلى البحث عن الأخبار في أماكن أخرى مثل واتساب.

وبحسب دراسة أعدها "معهد رويترز" وجامعة أوكسفورد البريطانية وشملت 71 ألف و805 أشخاص في 36 دولة تحت العنوان " تقرير الأخبار الرقمية " فإن اعتماد مستخدمي الوسائل الإلكترونية، على تطبيق واتساب كمصدر للأخبار قفز بشدة واتضح في عدد من الأسواق.

وفي الوقت الذي قال فيه 47% ممن شملتهم الدراسة إنهم يحصلون على الأخبار اليومية من (فيسبوك) وهو ما يجعله الموقع الأشهر في هذا المجال على مستوى العالم، فإن هذه النسبة انخفضت بأكثر من النصف في كل الأسواق التي شملتها الدراسة.

في المقابل قال 15% من المستخدمين إنهم يعتمدون على واتساب للحصول على الأخبار، حيث يجري تبادل القصص الإخبارية ين الأصدقاء مباشرة أو عبر مجموعات الأصدقاء، ورغم أن هذه النسبة تبدو صغيرة، ذكر التقرير أنها تمثل قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي، كما أنها جعلت تطبيق واتساب ثاني أكبر مصدر للأخبار لمستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في 9 دول من الدول التي شملتها الدراسة.

ويعد واتساب المصدر الأشهر للأخبار في ماليزيا حيث قال 51% من الماليزيين الذين شملهم المسح إنهم يستخدمون التطبيق لتبادل أو مناقشة الأخبار كل أسبوع، في حين أن هذا التطبيق هو الأقل شعبية كمصدر للأخبار في الولايات المتحدة حيث قال 3% فقط من الأمريكيين إنهم يستخدمون التطبيق كمصدر للأخبار.

وقال 24% فقط ممن شملهم المسح إنهم يعتقدون أن وسائل التواصل الاجتماعي تقوم بدور جيد في التمييز بين الأخبار الحقيقية والمزيفة، وقال 40% منهم إنهم يثقون في قيام وسائل الإعلام التقليدية بهذا الدور، في حين قال أقل من 30% من المستخدمين إنهم يتعمدون عدم متابعة الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وقال بعضهم إن عدم الوثوق في هذه الوسائل هو سبب تجنب متابعة الأخبار عبرها.

وأشار موقع (سي نت دوت كوم) المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن موقع فيسبوك وهو أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم يتعرض لضغوط قوية من أجل حل مشكلة بث الأخبار المزيفة عليه، وذلك في أعقاب الجدل الحاد حول هذه الظاهرة أثناء انتخابات الرئاسة الأمريكية في العام الماضي.