البث الحي
سياسة|بريطانيا

تعرض البرلمان البريطاني لهجوم إلكتروني

البرلمان البريطاني تعرض لهجوم إلكتروني
البرلمان البريطاني تعرض لهجوم إلكتروني
25/6/2017

أعلن البرلمان البريطاني السبت تعرضه لهجوم إلكتروني دفع جهازه الأمني إلى قطع خدمة البريد الإلكتروني فيما يعمل على التصدي للاختراق.

وأعلنت السلطات البرلمانية عن الهجوم في بريد إلكتروني أرسلته لنواب البرلمان نشرته (صحيفة ديلي تلغراف).

وقالت السلطات في بيان إنه وفي وقت مبكر من هذا الصباح تم اكتشاف نشاطا غير اعتيادي ودليل على محاولة هجوم الكتروني على الشبكة وأن التحقيقات المكثفة أكدت قيام قراصنة بهجوم على كل حسابات مستخدمي البرلمان.

وأوضحت السلطات البريطانية أنها تعمل عن قرب مع مركز الأمن الإلكتروني الوطني لتحديد وسيلة الهجوم وأنها قامت بتغييرات لمنع المهاجمين من الدخول للنظام.

وكانت متحدثة باسم مجلس العموم أعلنت في وقت سابق أن مجلسي البرلمان رصدا محاولات دخول إلى الحسابات الإلكترونية البرلمانية، وأضافت أن لديهم أنظمة فعالة لحماية حسابات النواب والموظفين ويتم اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الأنظمة ، وأكدت أن البرلمان قطع خدمة الدخول الى الشبكة لحمايتها.

ويأتي هذا التهديد بعد تقارير في الصحف بينها (ذا تايمز ) عن قيام قراصنة ببيع كلمات مرور سرية تخص نواب البرلمان.

 وأكدت وكالة الجريمة الوطنية أنها أبلغت بحادثة إلكترونية محتملة تطال البرلمان.

وصرح وزير التجارة الدولية "ليام فوكس" لقناة (اي تي في ) الإخبارية أن "هذا انذار للجميع باننا نحتاج إلى أمن معزز ورموز دخول أفضل.

وشهد الشهر الفائت هجوما عالميا طال مئات آلاف الحواسيب بما فيها مستشفيات بريطانية اضطرت الى إغلاق أبوابها وتحويل الحالات الطارئة وإرجاء العمليات الجراحية.

وقطع الهجوم الذي سمي "واناكراي" إمكانية دخول ملفات المستخدم ونشر على الشاشة رسالة تطلب 300 دولار أمريكي "فدية" بعملة بيتكوين الافتراضية لتحرير الملفات.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
المزيد من سياسة

كوشنر يزور قطر والسعودية خلال أيام

مستشار الرئيس الأمريكي، غاريد كوشنر (رويترز)

برلمانيون عراقيون يطالبون برد حاسم على تعليق الإمارات للتأشيرات

صورة عامة لأبوظبي (غيتي-أرشيف)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
الأكثر قراءة

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

العمال يدفعون ما تبقى من سيارة غروجان (تويتر)