تعرض البرلمان البريطاني لهجوم إلكتروني

أعلن البرلمان البريطاني السبت تعرضه لهجوم إلكتروني دفع جهازه الأمني إلى قطع خدمة البريد الإلكتروني فيما يعمل على التصدي للاختراق.

وأعلنت السلطات البرلمانية عن الهجوم في بريد إلكتروني أرسلته لنواب البرلمان نشرته (صحيفة ديلي تلغراف).

وقالت السلطات في بيان إنه وفي وقت مبكر من هذا الصباح تم اكتشاف نشاطا غير اعتيادي ودليل على محاولة هجوم الكتروني على الشبكة وأن التحقيقات المكثفة أكدت قيام قراصنة بهجوم على كل حسابات مستخدمي البرلمان.

وأوضحت السلطات البريطانية أنها تعمل عن قرب مع مركز الأمن الإلكتروني الوطني لتحديد وسيلة الهجوم وأنها قامت بتغييرات لمنع المهاجمين من الدخول للنظام.

وكانت متحدثة باسم مجلس العموم أعلنت في وقت سابق أن مجلسي البرلمان رصدا محاولات دخول إلى الحسابات الإلكترونية البرلمانية، وأضافت أن لديهم أنظمة فعالة لحماية حسابات النواب والموظفين ويتم اتخاذ الخطوات الضرورية لحماية الأنظمة ، وأكدت أن البرلمان قطع خدمة الدخول الى الشبكة لحمايتها.

ويأتي هذا التهديد بعد تقارير في الصحف بينها (ذا تايمز ) عن قيام قراصنة ببيع كلمات مرور سرية تخص نواب البرلمان.

وأكدت وكالة الجريمة الوطنية أنها أبلغت بحادثة إلكترونية محتملة تطال البرلمان.

وصرح وزير التجارة الدولية "ليام فوكس" لقناة (اي تي في ) الإخبارية أن "هذا انذار للجميع باننا نحتاج إلى أمن معزز ورموز دخول أفضل.

وشهد الشهر الفائت هجوما عالميا طال مئات آلاف الحواسيب بما فيها مستشفيات بريطانية اضطرت الى إغلاق أبوابها وتحويل الحالات الطارئة وإرجاء العمليات الجراحية.

وقطع الهجوم الذي سمي "واناكراي" إمكانية دخول ملفات المستخدم ونشر على الشاشة رسالة تطلب 300 دولار أمريكي "فدية" بعملة بيتكوين الافتراضية لتحرير الملفات.