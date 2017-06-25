ترمب يهنئ المسلمين بعيد الفطر وإدارته ترفض الاحتفال به

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب السبت "تحياته الحارة" إلى المسلمين بمناسبة حلول عيد الفطر.

وجاءت تهنئة الرئيس الأمريكي في وقت رفضت إدارته الاحتفال بهذا العيد، مخالفة بذلك تقليدا سنويا دأبت عليه معظم الإدارات خلال العقدين الفائتين.

وقال ترمب في بيان "باسم الشعب الأمريكي، ميلانيا وأنا نرسل تحياتنا الحارة إلى المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر"، مشيرا إلى انه "خلال هذا العيد نتذكر أهمية الرحمة والعطف والإحسان".

وأضاف الرئيس الأمريكي "مع المسلمين في سائر أنحاء العالم تجدد الولايات المتحدة التزامها احترام هذه القيم".

عام 1996 بدأ الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون تقليد استضافة حفل استقبال لمناسبة عيد الفطر.

لكنّ وزير الخارجية الأمريكي الحالي ريكس تيلرسون رفض طلبا تقدمت به إدارة الشؤون الدينية والدولية في وزارته لتنظيم حفل بمناسبة عيد الفطر.

وفي مطلع حزيران/ يونيو أدى نحو 100 مسلم صلاة المغرب في نيويورك أمام برج "ترمب تاور" محاطين بعدد مواز من غير المسلمين الذين حضروا للإعراب عن تضامنهم مع المسلمين.