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سياسة

أردوغان: الدعوة لإغلاق القاعدة التركية في قطر "عدم احترام"

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
25/6/2017

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يؤيد رد قطر على قائمة مطالب طرحتها الدول العربية التي أعلنت قطع علاقاتها مع الدوحة وأغلقت حدودها البرية والبحرية معها.

وقال أردوغان الذي كان يتحدث خارج مسجد بعد أداء صلاة عيد الفطر، إن دعوات لإغلاق قاعدة عسكرية تركية هناك تمثل "عدم احترام " لتركيا.

وقال أردوغان إن تركيا تقدر وتوافق على رد قطر على المطالب الثلاثة عشر التي من بينها إغلاق قناة الجزيرة والحد من العلاقات مع إيران وإغلاق قاعدة تركية في قطر.

وأضاف أردوغان أن تركيا عرضت أيضا إقامة قاعدة عسكرية في السعودية ولكن الرياض لم ترد.

وقال "حتى على الرغم من أنهم لم يعودوا لنا بعد بشأن ذلك فإنهم طلبهم أن تسحب تركيا قواتها من قطر عدم احترام لتركيا".

وكانت قطر قد وصفت ضغوط جيرانها ، بأنها حصار غير قانوني استهدف تقويض سيادتها، وقالت إن الإنذار الذي وجهته السعودية ودولة الإمارات ومصر والبحرين غير مقبول.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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