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هندوس يقتلون صبيا مسلما للاشتباه بأنه يحمل لحم البقر

شقير، شقيق الضحية جنيد، أصيب أيضا في الاعتداء
شقير، شقيق الضحية جنيد، أصيب أيضا في الاعتداء
24/6/2017

أعلنت الشرطة الهندية توقيف مشتبه به بعد قيام حشد من الهندوس بطعن فتى مسلم حتى الموت للاشتباه بأن بحوزته لحم بقر.

ويقدس الهندوس الأبقار التي يحظر العديد من الولايات الهندية ذبحها وحيازة لحمها وتعاقب ذلك بأحكام بالسجن المؤبد باعتباره إهانة.

وقالت الشرطة إن الضحية جنيد خان (15 عاما) كان يسافر من نيودلهي مع ثلاثة من أشقائه عندما نشب خلاف بسبب المقاعد، وعندئذ قام ما بين 15 و20 شخصا يحملون سكاكين ويرددون عبارات معادية للإسلام بالهجوم على الأشقاء مصرّين على أنهم يحملون لحم البقر في إحدى حقائبهم.

وتابعت الشرطة أن خان قتل بينما أصيب شقيقه شقير (23 عاما) بجروح في العنق والصدر واليدين.

وقال أجاي كومار، مسؤول شرطة السكك الحديد، إن "الخلاف بدأ حول المقاعد، ونحن نحقق في الأمر وأوقفنا أحد المشتبه بهم وهو رجل في الـ35 من ولاية هاريانا (شمال)".

وقال هاشم، الشقيق الآخر للضحية جنيد خان، إن المهاجمين تجاهلوا تأكيداتهم المتوسلة بأنه ليس معهم أي لحم بقر. وأضاف "كانوا يشيرون إلى رزمة فيها طعام ويصرون على أنه لا يحق لنا الجلوس لأن معنا لحم بقر".

وهذا الحادث هو الأحدث في سلسلة هجمات يشنها هندوس في الهند ضد مسلمين وطبقة داليت المنبوذة.

وفي العامين الأخيرين، قتل نحو 12 مسلما في مختلف أنحاء البلاد بعد الاشتباه بانهم أكلوا لحم بقر أو قاموا بتهريب أبقار.

ويقول المراقبون إن أعمال العنف ازدادت حدتها منذ انتخاب حزب الشعب الهندي (باراتيا جاناتا) اليميني المتطرف بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العام 2014.

وكان مودي انتقد المدافعين عن الأبقار وحث على مكافحة المجموعات التي تستغل غطاء الدين لارتكاب جرائم.

ويبلغ عدد المسلمين في الهند أكثر من 160 مليون شخص، يشكلون نحو 14% من سكان البلاد.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع فرنسية
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