مصر: القبض على "خلية عنقودية" بتهمة التخطيط لتفجير كنيسة

قالت وزارة الداخلية المصرية (السبت) إن الشرطة ألقت القبض على ستة أشخاص في محافظة الإسكندرية شمال البلاد.

واتهمت الداخلية في بيان لها الستة بتهمة التخطيط لشن هجوم انتحاري على كنيسة، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم شخصين كانا يعتزمان تنفيذ هجمات انتحارية.

وقتل نحو 100 شخص في سلسلة هجمات استهدفت أقباطا مصريين منذ ديسمبر كانون الأول الماضي. وأعلن "تنظيم الدولة الإسلامية" مسؤوليته عن هذه الهجمات التي شملت تفجير ثلاث كنائس وهجوم بالرصاص على مركبات تقل مسيحيين أثناء توجههم لزيارة أحد الأديرة.

وقالت الداخلية إن الستة كانوا يشكلون "خلية عنقودية" ويختبئون في شقة سكنية بمنطقة العوايد بالإسكندرية.

وأضافت أنهم كانوا قد شرعوا بالفعل في "اتخاذ الإجراءات الفعلية لتنفيذ عمل عدائي يستهدف إحدى الكنائس بمحافظة الإسكندرية".

وكان انتحاري فجر نفسه عند مدخل كنيسة في الإسكندرية في أبريل نيسان.

وأسفر الهجوم عن مقتل 17 شخصا على الأقل بينهم عدد من عناصر الشرطة.

وأضافت الوزارة "كشفت المعلومات شروع تلك العناصر في تنفيذ مخططهم العدائي باستخدام التفجير الانتحاري المزدوج بواسطة عنصرين يقوم أحدهما بتفجير نفسه بحزام ناسف بالكنيسة يعقبها قيام الثاني بتفجير نفسه عقب تجمع عناصر أجهزة الأمن وأعداد كبيرة من المواطنين نتيجة للحادث بهدف إحداث أكبر قدر ممكن من الخسائر البشرية".

وذكر البيان أن الشرطة عثرت في مكان اختبائهم على حزامين ناسفين وستة مفجرات كهربائية.

وأضاف أن المقبوض عليهم حاولوا في السابق تفجير محل تجارى يملكه مسيحي في محافظة دمياط الساحلية في أبريل نيسان 2017.

ولم يذكر البيان اسم الجماعة التي ينتمي لها المشتبه بهم.

وأمس الجمعة، قالت الداخلية إن الشرطة قتلت قياديا بجماعة مسلحة تدعى حركة (حسم) في اشتباك على طريق سريع غربي القاهرة.

وكانت أعلنت يوم الخميس عن مقتل سبعة مشتبه بهم في اشتباك بمحافظة أسيوط بجنوب البلاد وقالت إنهم كانوا على صلة بهجمات استهدفت مسيحيين.

كما قالت يوم الثلاثاء إن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص ينتمون لحركة حسم خلال تبادل لإطلاق النار في منطقة برج العرب بمحافظة الإسكندرية.

وتقول الحكومة إن حسم هي الذراع المسلح لجماعة الإخوان المسلمين لكن الجماعة تنفي أنها تمارس العنف.

وأعلنت مصر في أبريل نيسان حالة الطوارئ في جميع مناطق البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأعلن مجلس الوزراء في بيان يوم الخميس إنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر أخرى.