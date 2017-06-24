مصر: العفو الرئاسي يشمل أحد قادة منصة "رابعة"

شملت قائمة العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على اسم الدكتور عبد الله بركات عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق في جامعة الأزهر.

وكان بركات أحد أبرز الدعاة الذين تصدروا منصة اعتصام "رابعة العدوية" عام 2013.

وصدر عفو رئاسي عن 502 شخصا بينهم عدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وأُلقي القبض على د. بركات في قضية قطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب شمالي القاهرة والتي تعود إلى يوليو/ تموز 2013 وشهدت وقتها أحداث عنف قتل فيها اثنان وأصيب 35 آخرون.

وأصدرت محكمة جنايات مصرية في يوليو/ تموز 2015 حكماً غيابيا بإعدام بركات وبعد أن ألقي القبض عليه أعيدت محاكمته وتم تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد في ذات القضية التي حصل فيها مرشد الإخوان محمد بديع و46 آخرين على حكم بالمؤبد.

ولم يصدر بيان رسمي من وزارة الداخلية حول ترتيبات خروج السجناء المشمولين بالقائمة، غير أن مصدر أمني قال في تصريحات صحفية، إنه خرج بالفعل ضمن قائمة ضمت 400 من سجن طرة (جنوبي القاهرة)، بينما خرج باقي الـ502 من سجون أخرى لم يحددها المصدر.