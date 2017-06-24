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سياسة|مصر

عفو رئاسي عن عجوز مصرية عمرها 103 أعوام

السلطات المصرية أفرجت عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام
السلطات المصرية أفرجت عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام
24/6/2017

قالت وكالة أنباء رسمية إن السلطات المصرية أفرجت (السبت) عن امرأة طاعنة في السن تبلغ من العمر 103 أعوام في إطار عفو رئاسي عن مئات السجناء بمناسبة عيد الفطر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر أمس الجمعة قرارا بالعفو عن 502 سجين بينهم 25 امرأة وشبان محبوسون في قضايا تظاهر.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن إدارة سجن أسيوط العمومي أفرجت عن فتحية أبو حشيش بعد عرضها على لجنة طبية بالسجن نظرا لسوء حالتها الصحية.

ووصفت المرأة بأنها "تعد أكبر معمرة في السجون المصرية".

وكانت تقضي المرأة عقوبة السجن لمدة 25 عاما بعد إدانتها بقتل ابنها.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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