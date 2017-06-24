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سياسة|الصين

شاهد: انهيار أرضي يدفن قرية جبلية بالصين

24/6/2017

تسبب انهيار أرضي بدفن قرية جبلية في إقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين، السبت، وسط مخاوف من مقتل 141 شخصًا بعد تقارير عن انتشال 3 ناجين فقط عقب ساعات من وقوع الكارثة.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إن الانهيار الأرضي غطى 46 منزلًا في قرية شينمو في مقاطعة ماوشيان وهي منطقة جبلية نائية بشمال سيتشوان بالقرب من منطقة التبت.

وقال تلفزيون الصين المركزي، إن فرق الإنقاذ تمكنت بحلول الظهيرة من إنقاذ زوجين ورضيعهما البالغ من العمر شهرين، من تحت الأوحال والصخور.

وأضافت شينخوا أن السلطات المحلية هي من حددت عدد المفقودين، وتابعت أن الانهيار الأرضي أدى إلى سد جزء يصل طوله إلى كيلومترين من نهر قريب.

وأظهرت تقارير للتلفزيون الرسمي قرويين ورجال إنقاذ يهرعون عبر أكوام من الأوحال والصخور التي انزلقت من منحدر شاهق.

وقالت شينخوا إن 400 شخص يشاركون في عملية الإنقاذ، وإن ست سيارات إسعاف موجودة بالمكان كما أن عددا آخر في طريقه إلى هناك.

وقالت شينخوا إن الشرطة أغلقت الطرق في المقاطعة أمام كل حركة المرور باستثناء أجهزة الطوارئ.

وهناك شبكة واسعة من السدود في المنطقة تشمل محطتين لتوليد الطاقة الكهرومائية في بلدة ديهشي القريبة من القرية المنكوبة.

وهذه المنطقة عرضة للزلازل ومن بينها زلزال وقع في 1933 وأدى إلى غمر بحيرة قريبة بلدة ديهشي بالإضافة إلى زلزال بلغت قوته ثماني درجات في مقاطعة وينتشوان في وسط سيتشوان في 2008 مما أدى إلى مقتل نحو 70 ألف شخص.

المصدر : رويترز
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