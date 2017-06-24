زعيم المعارضة الإسرائيلية: البلاد تتجه نحو "الفاشية‎"

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية، يتسحاق هرتسوغ، (السبت) إن بلاده تتجه نحو "الفاشية"، وأن "مصيرها كدولة ديموقراطية على المحك".

وقال هرتسوغ، زعيم حزب "المعسكر الصهيوني"، في ندوة ثقافية، وسط إسرائيل "ينبغي على كل من يقلق على مصير الدولة، ويود منع الفاشية أن يدعم الانتقال إلى كتلة سياسية كبيرة ومعتدلة".

ويشير هرتسوغ بذلك إلى مساعي تشكيل ائتلاف جديد، يميل نحو اليسار، لاستبدال الائتلاف اليميني الحاكم، الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأضاف، وفق ما نقلت صحيفة "جروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن الحكومة الحالية "تهدد الفنانين وقضاة المحكمة العليا، وتهدد الصحفيين وتطردهم".

وتابع "الأكاديميون والأساتذة يتعرضون حالياً للتهديد ويخشون فتح أفواههم".

وفي إشارة للجهود الأمريكية الأخيرة، لإحياء مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قال "هناك مخاوف حقيقية من فشل الجهود الأمريكية، وهذا يزيد فرص دخولنا في صراع إقليمي".

وأضاف "اقترحت مرحلة انتقالية، يتم فيها إنشاء دولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، تضم أجزاءً من الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية، بالإضافة إلى قطاع غزة، بحيث تكون تحت مسؤولية السلطة الفلسطينية، دون معالجة القضايا الجوهرية"، في إشارة إلى القدس والحدود واللاجئين والمستوطنات.

وتشكل المناطق (ج) أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقال هرتسوغ أن المرحلة الانتقالية التي يقترحها "تستغرق من 5 إلى 10 سنوات، يتم فيها العمل على تعزيز النمو الاقتصادي، ومكافحة التحريض على الإرهاب".

وأضاف "هذه الخطة ستخلق واقعاً قريباً من الدولة، يوفر الأمل للجيل الشاب من الشعبين".