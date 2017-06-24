دراسة أمريكية: أغلب الهجمات الإرهابية نفذها "متطرفون" وليس "مسلمون"

أفاد معهد الأمة الأمريكي للأبحاث (خاص)، بأن أغلب الهجمات الإرهابية التي وقعت في الولايات المتحدة بين الأعوام 2008 و2016، نفذتها جماعات "متطرفة" لا علاقة لها بالإسلام.

وذكرت الدراسة التي نشرتها صحيفة " إندبندنت" البريطانية، اليوم السبت، أن المتطرفين كانوا وراء العديد من الهجمات والحوادث، التي صنفها البعض على أنها ناتجة عن "الإرهاب الإسلامي".

وخلصت دراسة "معهد الأمة" (غير ربحي) إلى وقوع نحو 201 هجوم إرهابي في أمريكا خلال فترة البحث، 63 منها نفذتها جماعات ذات دوافع وأيدولوجيات سياسية أكثر من كونها مرتبطة بالدين الإسلامي.

وأشارت الدراسة إلى مسؤولية المتطرفين اليمينيين من ذوي البشرة البيضاء عن 115 هجوم خلال الفترة الزمنية ذاتها، كان بينها الحادث الذي وقع عام 2015، وأدى إلى مقتل ثلاثة في مركز لتنظيم الأسرة بولاية كولورادو، على يد الأمريكي روبرت دير.

وفيما يتعلق بإجراءات الشرطة والتدابير الأمنية، تم إحباط 76 % من الحوادث ذات الدوافع الإسلامية، مقابل 35 % فقط من الحوادث المتطرفة لجهات يمينية أخرى، وفق الدراسة ذاتها.