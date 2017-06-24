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سياسة|أمريكا

الخارجية الأمريكية تهنيء المسلمين بعيد الفطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون
24/6/2017

وجه وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون (السبت) تهنئة إلى جموع المسلمين حول العالم بمناسبة حلول عيد الفطر، الذي يحل غدا الأحد في عدد من الدول.

ونقلت الخارجية الأمريكية في بيان عن تيلرسون قوله: "باسم وزارة الخارجية الأمريكية أوجه أفضل التهاني لجميع المسلمين الذين يحتفلون بعيد الفطر".

وأضاف تيلرسون: "هذا اليوم يمثل فرصة للتفكير في التزامنا المشترك ببناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة".

وعلى صعيد متصل، أعلنت الخارجية الأمريكية في البيان ذاته، أن دبلوماسيها في بنغلاديش، نظموا في أحد أيام شهر رمضان،  إفطارًا برفقة أطفال ومسؤولي مدرسة "سولميد إمدادول أولوم" للأيتام في العاصمة دكا، في إطار اهتمام البعثة الأمريكية في البلاد بمساعدة الآخرين.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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