إسطنبول تمنع مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا

منع حاكم مدينة إسطنبول التركية مسيرة للمثليين والمتحولين جنسيا كان من المقرر تنظيمها في المدينة (الأحد) متعللا بمخاوف أمنية بعد تهديدات من جماعة قومية متشددة.

وهذا هو العام الثاني على التوالي الذي تمنع فيه سلطات إسطنبول تلك المسيرة.

وهددت جماعة قومية متطرفة الأسبوع الماضي بمنع المسيرة بالقوة إذا لم تمنعها السلطات وقال مكتب حاكم المدينة (السبت) إنه اتخذ القرار بسبب مخاوف على أمن المشاركين في المسيرة والسياح والسكان.

وقال منظمو المسيرة إن الحظر يقنن عمليا ما وصفوه بجرائم كراهية من جماعات قومية متطرفة وحثوا حاكم المدينة على العدول عن قراره.

وأضاف المنظمون في بيان أن تأكيد حاكم إسطنبول على النظام والسلامة العامة لم يكن سوى محاولة لتشويه صورة المسيرة السلمية.

وحمل البيان عنوان "سننظم مسيرات، اعتادوا على ذلك، نحن هنا، ولن نذهب بعيد".

وقال المنظمون إن السلطات رفضت منحهم تصريحا بسبب تزامن المسيرة مع شهر رمضان.

والمثلية الجنسية ليست جريمة في تركيا على خلاف الكثير من الدول الإسلامية الأخرى.