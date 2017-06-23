شاهد: عشرات القتلى بتفجيرات في باكستان

قال مسؤولون باكستانيون إن انفجارات قتلت ما يقرب من 30 شخصا في باكستان (الجمعة) إذ قتل انتحاري يقود سيارة ملغومة 13 شخصا على الأقل في مدينة كويتا جنوب غربي البلاد.

بينما قتل تفجيران 15 شخصا على الأقل في مدينة باراتشينار في شمال غرب البلاد.

وقتل سبعة من أفراد الشرطة في الهجوم الأول في كويتا الذي وقع عندما أوقفت الشرطة السيارة لتفتيشها عند نقطة أمنية.

وقال عبد الرزاق تشيما المدير العام للشرطة في إقليم بلوخستان إن الانتحاري فجر سيارة محملة بالمتفجرات فيما يبدو.

وقال وسيم بايج المتحدث باسم المستشفى المدني في كويتا إن المستشفى استقبل 13 جثة على الأقل فضلا عن 19 مصابا.

وذكر فريد سومالان الطبيب في المستشفى أن هناك تسعة من رجال الأمن بين المصابين.

وأعلنت جماعة الأحرار المنبثقة عن حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن الهجوم في رسالة بعث بها المتحدث باسمها أسد منصور إلى رويترز.

وفي المساء قال مسؤول حكومي لرويترز إن انفجارين وقعا في مدينة باراتشينار، ما أسفر عن مقتل 15 شخصا على الأقل، والمدينة تقع على بعد مئات الكيلومترات إلى الشمال الشرقي من كويتا.

وذكر المسؤول الحكومي الكبير وزير خان وزير أن الانفجارين وقعا في سوق وبفارق ثلاث دقائق، وتقع المدينة قرب الحدود مع أفغانستان.

وكانت السوق مكتظة بالناس الذين يشترون طعاما لإفطار رمضان.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن انفجاري باراتشينار.