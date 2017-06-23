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ترمب يقول إنه لم يسجل محادثاته مع رئيس مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق

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23/6/2017

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخميس إنه لم يسجل ولا يملك أي تسجيلات لمحادثاته مع جيمس كومي بعد أن أشار في الشهر الماضي إلى احتمال أن تكون لديه تسجيلات قد تضر بكومي.

وكتب ترمب على تويتر يقول " في ظل ما ذكر مؤخرا عن المراقبة الالكترونية والتنصت والكشف والتسريب غير القانوني للمعلومات، ليس لدي أي فكرة عمّا إذا كانت هناك أشرطة أو تسجيلات لمحادثاتي مع جيمس كومي، ولكني لم أسجل وليس لدي مثل هذه التسجيلات".

وكان نواب يحققون في ادعاءات بتدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية 2016 قد طلبوا من البيت الأبيض تقديم أي تسجيلات من هذا القبيل لجيمس كومي الرئيس السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي الذي أقاله ترمب في التاسع من مايو/ أيار.

وبعد فترة وجيزة من عزله أشار ترمب في تغريدة على تويتر إلى احتمال وجود تسجيلات لديه.

وقال ترمب على تويتر في 12 مايو أيار" من الأفضل لكومي أن يأمل ألا تكون هناك تسجيلات لمحادثاتنا قبل أن يبدأ تسريبها للصحافة".

ونقل مصدر مطلع على الوضع عن ترمب قوله في أحاديث خاصة لمساعدين إن التهديد بوجود تسجيلات أجبر كومي على قول الحقيقة في الشهادة التي أدلى بها في الآونة الأخيرة.

وقال البيت الأبيض إن من المرجح أن يوضح ترمب ما إذا كان لديه تسجيلات لكومي مع مطلع الأسبوع المقبل. 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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