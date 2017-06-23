المتحدث باسم البيت الأبيض: الأزمة الخليجية شأن عائلي

وصف البيت الأبيض الأزمة الخليجية الناجمة عن الحصار المفروض على قطر من طرف السعودية والإمارات والبحرين وأطراف أخرى، بأنها شأن عائلي.

وقال المتحدث باسم الأبيض شون سبايسر إن الأزمة الخليجية شأن داخلي، وإن بلاده مستعدة لمساعدة أطراف الأزمة، لكنها لن تتدخل في الحوار بينهم ما لم يطلب منها ذلك.

ودعا المسؤول الأمريكي الأطراف إلى حل الأزمة فيما بينهم.

وفي رده على سؤال حول حرية الإعلام، قال سبايسر إن واشنطن مستعدة للعب دور من شأنه تسهيل المباحثات، وأوضح أنه "إلى أن يتم تقديم طلب إلينا بالانضمام إلى عملية تسهيل المفاوضات، فلن أخوض في أي نقاش آخر حول هذا الشأن".

من جهة أخرى، دعا مسؤول في الخارجية الأمريكية الأطراف المعنية بالأزمة الخليجية إلى ضبط النفس من أجل السماح بإيجاد ظروف لمناقشات دبلوماسية بناءة.

وأضاف المسؤول أن واشنطن تدرك أن دولة الكويت كوسيط في النزاع سلمت لائحة مطالب إلى دولة قطر.

وكشفت وثيقة مسربة اليوم أن تلك المطالب تشمل خفض قطر التمثيل الدبلوماسي مع إيران والاقتصار على التعاون التجاري معها.

وتضمنت القائمة الإغلاق الفوري للقاعدة العسكرية التركية، ووقف أي تعاون عسكري مع تركيا داخل الأراضي القطرية.

كما جاء في وثيقة المطالب قطع العلاقات مع ما وصفتها بالتنظيمات الإرهابية والطائفية كافة، وإغلاق قنوات "الجزيرة" والقنوات التابعة لها، وكل وسائل الإعلام التي تدعمها قطر.